Fenerbahçe laktat testinden geçti

SARI-lacivertliler bugünkü programı kapsamında, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçti. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, 1 Temmuz Cumartesi günü Düzce’deki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edecek ve 8 Temmuz tarihine kadar burada kamp yapacak.
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