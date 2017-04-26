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Fenerbahçe Final Four'da

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi. Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi

Fenerbahçe Final Four'da

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi. Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:06
Fenerbahçe Final Four'da
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Salon: Ülker Sports Arena 
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz), Borys Ryzhyk (Ukrayna) 
Fenerbahçe: Sloukas 6, Bogdanovic 10, Datome 10, Kalinic 10, Vesely 6, Udoh 10, Ali Muhammed 13, Nunnaly 12, Antic, Ahmet Düverioğlu 2, Bennett, Melih Mahmutoğlu 
Panathinaikos Superfoods: Calathes 5, Rivers 16, James 8, Singleton 12, Gist 7, Feldeine 6, Gabriel 2, Bourousis, Nichols, Pappas 1, Fotsis 4 
1. Periyot: 18-17 
Devre: 37-30 
3. Periyot: 52-42

Karşılaşmaya Datome'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Calathes ve Rivers'ın basketleriyle 8-0'lık seri bulan Panathinaikos Superfoods, 7. dakikada 12-11 öne geçti. İlk çeyreği Fenerbahçe, 18-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayan ve 22-18 öne geçen Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. İlk iki maçın yıldızı Bogdanovic'e baskılı savunma uygulayan Yunan temsilcisi, şut imkanı vermediği Sırp oyuncuyu top kayıplarına zorlayınca Fenerbahçe sayı bulmakta güçlük çekti. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertli takım, Nunnaly'nin 3 sayılık basketiyle 16. dakikada 6 sayılık üstünlük kurdu: 32-26. Fenerbahçe soyunma odasına 37-30 önde gitti.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTHY Avrupa Ligi Play-off
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