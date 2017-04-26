Fenerbahçe Final Four'da

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi. Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi