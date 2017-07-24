Fenerbahçe Eto'o transferini bitirdi

FENERBAHÇE, Etoo transferinde sona ulaştı. Sarı lacivertliler yıldız futbolcu için kulübü ile görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Bu transferin kısa bir sürede açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Eto'o transferi önceki gün Fenerbahçe tarafından yalanlanmış ardından gece transfer için yapılan yalanlama kaldırılmıştı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu geçen yıl ligde 18 gol atmıştı.

2016'YA DA DAMGA VURMUŞTU!

16/17'de Süper Lig'de yaptığı gol katkıları ile takımına en fazla puan kazandıran isim Eto'o olmuştu (26 puan); 18 gol ve 6 asist.