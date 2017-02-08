Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme

İŞTE Fenebrahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise’ nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak Fenerium internet sitesi ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye’ deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.

Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız Fenerium internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.