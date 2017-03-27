Fenerbahçe defteri tekrardan açıyor!

SEZON başında maddi açıdan en iyi teklifi yaparak oyuncuyu etkileyen fakat PSG’ye imza atmasına engel olamayan Sarı- Lacivertliler, devre arasında da devreye girmişti ancak olumlu sonuç alamamıştı.

PSG’de forma şansı yakalama konusunda umutlu olan ancak işler istediği gibi gitmeyen Tunus asıllı yıldız futbolcu, Fransız devinden ayrılma noktasına geldi.

Ben Arfa’nın menajeri de Fransız basınına bu yönde demeçler verirken, oyuncuyu yakın takibi bırakmayan Fenerbahçeli yetkililer, yeniden ellerini ovuşturmaya başladı.

KULÜBÜ İZİN VERDİ

Uzun süredir her gelişmeyi yakından takip eden Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki günlerde Ben Arfa ve menajeri ile bir görüşme gerçekleştirebilecekleri ileri sürüldü.

Sezon sonunda oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli kurmaylar, böylece hem takıma yıldız kazandırmayı hem de çok önemli bir mevkii eksiğini doldurmayı hedefliyor.

Öte yandan PSG teknik heyeti ve yönetiminin de Ben Arfa’ya başka takıma gitmesi için izin verdiği kaydedildi.