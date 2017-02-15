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Fenerbahçe'de Van Persie kadroda yok

Kuban Krasnodar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi

Fenerbahçe'de Van Persie kadroda yok

Kuban Krasnodar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:21
Fenerbahçe'de Van Persie kadroda yok
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UEFA Avrupa Ligi'nde Kuban Krasnodar ile eşleşen Fenerbahçe, yarın oynanacak olan ilk maç için Rusya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giden kafilede, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yer almadı. Golcü oyuncunun ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi.
Bugün Rusya'ya giden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, yerel saatle saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Krasnodar Stadyumu'nda düzenlenecek olan basın toplantısının ardından, yine aynı statta ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek olan antrenman, saat 18.30'da başlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Kuban KrasnodarFenerbahçeVan PersieUEFA Avrupa LigiRusyaHollandalı YıldızTeknik Direktör Dick AdvocaatKrasnodar Stadyumu
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