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Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yaptığı ilk antrenmanda görünmez bir kaza yaşandı. Antrenmanı izlemek isteyen küçük bir taraftar, tribünden düştü

Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yaptığı ilk antrenmanda görünmez bir kaza yaşandı. Antrenmanı izlemek isteyen küçük bir taraftar, tribünden düştü

01 Temmuz 2017 Cumartesi 21:14
Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza
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TOPUK Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'nin ilk antrenmanında görünmez bir kaza yaşandı. Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanı seyretmek için gelen çok sayıda taraftar, tribünlerdeki yerini aldı. Ancak küçük yaşlardaki bir çocuk, tribünden düştü. Küçük taraftara anında müdahale edildi ve sarı-lacivertli takımın tesislerde bulunan ambulans ile hastaneye götürdü. Küçük taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTopuk Yaylası
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