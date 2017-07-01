Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza

TOPUK Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'nin ilk antrenmanında görünmez bir kaza yaşandı. Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanı seyretmek için gelen çok sayıda taraftar, tribünlerdeki yerini aldı. Ancak küçük yaşlardaki bir çocuk, tribünden düştü. Küçük taraftara anında müdahale edildi ve sarı-lacivertli takımın tesislerde bulunan ambulans ile hastaneye götürdü. Küçük taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi.