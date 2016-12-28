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'Felipe Melo'yu istiyoruz'

Inter'den ayrılmaya hazırlanan Felipe Melo için Palmeiras'tan açıklama geldi

'Felipe Melo'yu istiyoruz'
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GALATASARAY'DAN ayrıldıktan sonra Inter'e transfer olan fakat beklenen performansı sergileyemediği için İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Felipe Melo'nun geleceği merak ediliyor. Brezilyalı oyuncu için Palmeiras'tan bir açıklama geldi.
"FELIPE MELO'YU İSTİYORUZ"
Brezilya basınına konuşan Palmieras Futbol Direktörü Alexandre Mattos yaptığı açıklamada Felipe Melo ile ilgilendiklerini doğruladı. Melo'nun iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Mattos, "Bir sportif direktör olarak transfer konusunda standart konuşmak durumundayım. Felipe Melo iyi bir oyuncu ve onunla ilgileniyoruz. Bize katkı sağlayabilecek isimleri transfer etmek için uğraşıyoruz" dedi.
Felipe Melo, Inter'de bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.
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Etiketler; #Felipe Meloyu istiyoruz #INTER #Felipe Melo #Palmeiras #Galatasaray
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