Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Flaş Haber
İkinci büyük deprem
Kapat

Favorisi Beşiktaş

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic "Bu sezon Beşiktaş şampiyon olacaktır. Hem ligin en güçlü takımı, hem de Medipol Başakşehir’den farklı olarak arkasında önemli bir taraftar desteği var" dedi

Favorisi Beşiktaş

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic "Bu sezon Beşiktaş şampiyon olacaktır. Hem ligin en güçlü takımı, hem de Medipol Başakşehir’den farklı olarak arkasında önemli bir taraftar desteği var" dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi 00:06
Favorisi Beşiktaş
banner404

BOŞNAK teknik adam Aytemiz Alanyaspor'daki geleceğiyle ilgili olarak "1,5 yıllık sözleşmemiz var. Şimdilik hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Kulüp iyi, takım iyi ve şehir güzel" diye konuştu. Yardımcılığını yapan Elvir Baliç’in geçmişte harika bir futbolcu, şimdi ise harika bir antrenör olduğunu dile getiren Susic "Milli takımda da 5 yıl beraber çalıştık. Baliç, Türkiye’de çok değer verilen bir isim" dedi. Süper Lig'de şampiyonluk için favorisi sorulan tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonunda Beşiktaş'ın ipi göğüsleyeceğini düşündüğünü söyledi. Susic "Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş şampiyon olacaktır. Hem ligin en güçlü takımı, hem de Medipol Başakşehir’den farklı olarak arkasında önemli bir taraftar desteği var" ifadelerini kullandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Teknik DirektörüSafet Susic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son deplasman
Son deplasman
Plaj Voleybolu ligindeyiz
Plaj Voleybolu ligindeyiz
Vurduğunuz gol olsun
Vurduğunuz gol olsun

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals