Favorisi Beşiktaş

BOŞNAK teknik adam Aytemiz Alanyaspor'daki geleceğiyle ilgili olarak "1,5 yıllık sözleşmemiz var. Şimdilik hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Kulüp iyi, takım iyi ve şehir güzel" diye konuştu. Yardımcılığını yapan Elvir Baliç’in geçmişte harika bir futbolcu, şimdi ise harika bir antrenör olduğunu dile getiren Susic "Milli takımda da 5 yıl beraber çalıştık. Baliç, Türkiye’de çok değer verilen bir isim" dedi. Süper Lig'de şampiyonluk için favorisi sorulan tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonunda Beşiktaş'ın ipi göğüsleyeceğini düşündüğünü söyledi. Susic "Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş şampiyon olacaktır. Hem ligin en güçlü takımı, hem de Medipol Başakşehir’den farklı olarak arkasında önemli bir taraftar desteği var" ifadelerini kullandı.