Fatih Terim giderayak Türk futbolunun cebini de sarstı

FATİH Terim'den Türk futbolunu sarsan bir hamle geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2013 yılından bu yana Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yapan Fatih Terim ile ilgili TFF de açıklama yaptı.

Son olarak eski kaleci Rüştü Reçber ile polemiğe giren ve Alaçatı'da yaşanan kavga olayı ile gündeme gelen Fatih Terim, TFF ile olan anlaşmasını karşılıklı olarak sonlandırdı.

TFF 3.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fatih Terim'in bu istifası sonrası deneyimli hocaya tazminat ödenip ödenmeyeceği bilgisine ulaşıldı. FutbolArena'nın haberine göre; TFF, Terim'e kalan 1 yıllık ücretini, yani 3.5 milyon Euro ödeyecek.