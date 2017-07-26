Fatih Terim giderayak Türk futbolunun cebini de sarstı

FATİH Terim'den Türk futbolunu sarsan bir hamle geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
2013 yılından bu yana Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yapan Fatih Terim ile ilgili TFF de açıklama yaptı.
Son olarak eski kaleci Rüştü Reçber ile polemiğe giren ve Alaçatı'da yaşanan kavga olayı ile gündeme gelen Fatih Terim, TFF ile olan anlaşmasını karşılıklı olarak sonlandırdı.
TFF 3.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Fatih Terim'in bu istifası sonrası deneyimli hocaya tazminat ödenip ödenmeyeceği bilgisine ulaşıldı. FutbolArena'nın haberine göre; TFF, Terim'e kalan 1 yıllık ücretini, yani 3.5 milyon Euro ödeyecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.