Eto'o Gerede kampında

BARCELONA'NIN dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Messi'nin Arjantin'de yapılan düğününe katılmak için kulübünden izin alan Eto'o, önceki akşam takımının Gerede kampına katıldı. Dün sabah da takımın çalışma yapacağı alana gelen Eto'o, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve teknik ekibe tek tek sarıldıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antalyaspor 'un kamp yaptığı Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki Dorukkaya Green Park Otel'de kalanlar, Antalyaspor'un yıldızı Eto'o'ya yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, antrenmanda bol bol Eto'o'nun fotoğraflarını çekti.

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