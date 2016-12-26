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Eski Alanyasporlu futbolcu hangi takımla anlaştı

TFF 1. Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Evkur Yeni Malatyaspor, Alanyaspor’dan ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı

Eski Alanyasporlu futbolcu hangi takımla anlaştı
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SEZER Özmen’in Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle yaptığı görüşmede kendisine sunulan teklifi kabul ettiği ifade edildi. Savunma oyuncusu Sezer, 1. Lig'de bugüne kadar 97 kez forma giyerken, Süper Lig’de ise 15 resmi müsabakaya çıktı.
“Takibimizde olan bir oyuncuydu”
Transferle ilgili İHA’ya konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, “Sezer Özmen takibimizde olan bir oyuncuydu. Kendisiyle son yaptığımız
görüşmede anlaşmaya vardık. Sezer, birçok kulüpte forma giymiş ve kendini kanıtlamış bir isim. Kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık. Böylelikle savunmaya yapmayı planladığımız takviyeyi de gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.
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Etiketler; #Alanyaspor #Sezer Özmen #Evkur Yeni Malatyaspor
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