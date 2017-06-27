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Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın acı günü... Genç teknik direktörün 74 yaşındaki annesi Fatma sağlam vefat etti

Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın acı günü... Genç teknik direktörün 74 yaşındaki annesi Fatma sağlam vefat etti

27 Haziran 2017 Salı 12:04
Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti
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SPOR Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam‘ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle başvurduğu Akçakoca Devlet Hastanesi’nden Bolu’da bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Gece saatlerinde ambulansla Bolu’ya getirilen Fatma Sağlam, ilk muayenesinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Fatma Sağlam bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 02:28
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