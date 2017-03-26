Emre'nin talibi çok

KARADENİZ ekibi Trabzonspor'un devre arasında da transfer etmek için uğraştığı Emre Akbaba için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilmişti. Sarı-Kırmızılı ekibin, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Turuncu-Yeşilli takımın kapısını çaldığı öne sürülse de, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bu konuda Galatasaray'dan kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Galatasaray'dan gelen bir teklif yok. Devre arasında Ahmet Gökçek ve Muharrem Usta başkanlar bana Emre'yi sordular. Ben de bu yıl ligde kalmamız gerektiğini, bundan dolayı Emre Akbaba'nın da bize lazım olduğunu söyledim. Onlar da beni anlayışla karşıladılar" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTECEK

Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Emre Akbaba, bu sezon 25 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun da "Trabzonspor, menajerime teklif yaptı. Onunla görüştüler. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir" dediği iddia edildi.

