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Emre Mor forma giymeyi unuttu

Türk Milli Takımı'nın geç yıldızlarından Emre Mor, B.Dortmund formasıyla en son 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer aldı

Emre Mor forma giymeyi unuttu

Türk Milli Takımı'nın geç yıldızlarından Emre Mor, B.Dortmund formasıyla en son 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer aldı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:55
Emre Mor forma giymeyi unuttu
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YAZ transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan milli yıldız Emre Mor, dün geceden sonra hayal kırıklığı yarattı. Son 3 lig maçında kadroya dahi alınmayan Emre Mor, Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'nda Herhta Berlin'le oynadığı mücadelede de görev yapmadı.Teknik Direktör Tuchel'in son maçlarda kadroda şans vermediği Emre Mor için  Almanya'da ve Türkiye'de farklı yorumlar yapılmaya başladı.
 
EMRE MOR AGRESİF TAVIRLARI YÜZÜNDEN YEDEK KALDI
Yapılan yorumlarda Emre Mor'un A Milli Takım ve Dortmund forması altında oynadığı son maçlardaki agresif tavırlarının bu tercihte etkili olduğu belirtildi. Son olarak 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer alan Emre Mor, bu mücadelede süre alamadı. Emre, daha sonra sırasıyla Werder Bremen, Mainz, RB Leipzig ve Herhtha Berlin maçlarında tribünde oturdu.
 

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Anahtar Kelimeler:
BundesligaTürk Milli TakımıBorussia DortmundAugsburgEmre Mor
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