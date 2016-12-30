Efsane gidiyor

TURUNCU-Yeşilli ekibin 1. Lig'e yükseldiği yıl, Alanyaspor'un 'ilk yabancı futbolcusu' olarak Fransa'nın Brest takımından transfer edilen Jonathan Ayite için ayrılık vakti geldi. Önceki akşam Ülkü Nural Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Nabız programına konuk olan Başkan Hasan Çavuşoğlu, devre arası transfer sezonunda Ayite'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Başkanın bu açıklaması 'yeni bir forvet gelecek' dedikodularına yol açarken, futbolcunun yerine transfer edilecek oyuncunun kim olacağı ise merak konusu oldu. Takımdaki ilk yılında 19 gol atan ve o yılın gol kralı olan Ayite, geçtiğimiz sezon da 13 gol atarak takımın en golcü 2 oyuncusundan biri olmuştu. Kısa sürede taraftarın da sevgilisi olan ve adına besteler dahi yazılan Togolu golcünün talipleri arasında Sivasspor ve Denizlispor var. Ayite'nin bu 2 takımdan birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

‘AZ GOL YİYECEĞİZ’

Programda transfer konusuna da değinen Çavuşoğlu, ikinci yarıda daha az gol yiyen bir takım hüviyetinde olacaklarını söyledi. Gerekirse bütçeyi bile zorlayabileceklerini aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Ligin ilk yarısında en çok gol yiyen (31) takım biz olduk ama buna rağmen ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamladık. Gol yollarımızda sıkıntı yaşamadık. Üç büyükler ve lider Başakşehir'in ardından 22 golle en çok gol atan 5. takımız. Gerekirse bütçemizi de zorlayabiliriz. Ligin ikinci yarısında daha az gol yiyen, daha az hatalar yapan, daha çok maçlar kazanan bir takım için kollarımızı sıvadık. Yılbaşının ardından zorlu bir transfer sürecine gireceğiz. Gerekli hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen ve tarihteki ilk yılında ligde kalabilen bir ekip oluşturacağız. Bize güvenin" dedi.

