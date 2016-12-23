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Eboue'den şok itiraf: "Kendimi öldürmek istedim"

2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Emmanuel Eboue, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu

Eboue'den şok itiraf: "Kendimi öldürmek istedim"
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1 YIL MEN CEZASI ALDI
ESKİ menajeri Sebastien Boisseau'nun bu transferdeki usulsüzlükler sebebiyle yaptığı itirazı haklı bulan FIFA, Fildişi Sahilli futbolcuya 1 milyon sterlin civarında ceza vermiş ve Eboue'nin ödemeyi yapmaması sebebiyle cezaya 1 yıl futboldan men maddesini eklemişti.
"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM"
22 gün süren Sunderland macerasını ve sonrasında yaşadıklarını İngiliz gazetesi The Telegraph'a verdiği röportajda anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Yataktan çıkmak istemediğim birçok gün oldu. Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem beni güçlü tuttu ve onların sayesinde zor günleri anlattım. Eğer yalnız olsaydım korkarım ki intihar edebilirdim.
"KARİYERİMİN EN DİP NOKTASINDAYIM"
"Yatağımdan çıkmadığım zamanlarda 1-2 gün boyunca aynı odada yalnızdım. Kapıyı kilitledim ve sadece düşündüm. Çoğu zaman İncil okuyordum ve kendime soruyordum, "Emmanuel, niye kendine bunu yapıyorsun? Bu ailen için iyi değil." diyerek kariyerinin en dip noktasında olduğunu söyledi.

 
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Etiketler; #Eboueden şok itiraf: Kendimi öldürmek istedim #The Telegraph #Galatasaray #Emmanuel Eboue #Premier Lig #Sunderland
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