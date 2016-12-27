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Durusoy kayıp istemiyor

Pazar günü Manavgat Belediyespor'u konuk edecek olan Kestelspor, kayıpsız geçmek istediği maçın hazırlıklarına dün başladı

Durusoy kayıp istemiyor
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ANTALYA Süper Amatör Küme 2. Grup'ta lider Kestelspor, 2 puan gerisinde bulunan Manavgat Belediyespor'la Pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına dün başlayan Mavi-Beyazlı ekipte teknik direktör Ali Haydar Durusoy, antrenman öncesi oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Futbolcuları motive eden konuşmasında rakibin ciddi bir ekip olduğunu fakat Kestelspor'un da gücünün ortada olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam "Bu yılki hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için en önemli virajı kendi sahamızda dönelim ve bizlere inananları sevindirelim" diyerek oyuncularını motive etti. Yaklaşık 1,5 saat süren yenileme antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Kestelsporlu oyuncular, ardından kısa pas ve dar alanda paslaşma yaparak antrenmanı tamamladılar.
 
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Etiketler; #pazar #Manavgat Belediyespor #Kestelspor
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