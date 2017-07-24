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Dünya devleri Real Madrid Manchester United karşı karşıya geldi!

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Real Madrid'i normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda mağlup etti. Manchester United Real Madrid 2017'de ilk kez karşı karşıya geldi. Karlılaşmaya gol yapılamayan penaltı atışları damga vurdu

Dünya devleri Real Madrid Manchester United karşı karşıya geldi!

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Real Madrid'i normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda mağlup etti. Manchester United Real Madrid 2017'de ilk kez karşı karşıya geldi. Karlılaşmaya gol yapılamayan penaltı atışları damga vurdu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
Dünya devleri Real Madrid Manchester United karşı karşıya geldi!
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REAL Madrid Manchester United bu yıl beşincisi düzenlenen 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda ABD'de karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun forma giymediği; Lukaku ve Pogba'nın ise sonradan oyuna girdiği maçın 90 dakikası Marital ve Casemiro'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında ise De Gea'nın olağanüstü performansı sonrası kazanan takım Mourinho'nun Manchester United'ı oldu.45. dakikada Martial'ın ara pasında Lingard, United'ı 1-0 öne geçirirken devre de böyle bitti.İkinci yarıda genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkan Real Madrid, Casemiro'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı.Eşitlik bozulmayınca kupa formatı gereği penaltılara geçildi. Penaltılarda ilk 4 penaltının her iki takım tarafından da gole çevrilememesi dikkat çekerken United, atışların devamında Mkhitaryan ve Blind'le gole ulaşırken Real'in tek penaltı golünü Quezada kaydetti.Böylece Süper Kupa maçı öncesinde karşılaşan iki takımın maçından galibiyetle ayrılan İngiliz devi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Real MadridŞampiyonlar KupasıManchester United
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