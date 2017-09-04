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Dünya devinin 10 milyonluk teklifine ret!

Son dönemde yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısını çalan İtalya'nın dünya devi takımı Milan, 10 milyon Euro’luk teklif yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal’la görüşen Başkan Muharrem Usta, “Henüz gelişimini tamamlamadı” yanıtını alınca teklife olumsuz cevap verdi.

Dünya devinin 10 milyonluk teklifine ret!

Son dönemde yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısını çalan İtalya'nın dünya devi takımı Milan, 10 milyon Euro’luk teklif yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal’la görüşen Başkan Muharrem Usta, “Henüz gelişimini tamamlamadı” yanıtını alınca teklife olumsuz cevap verdi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:59
Dünya devinin 10 milyonluk teklifine ret!
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TRABZONSPOR'da son dönemde öne çıkan en önemli yıldızlardan olan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyanın dev kulüplerinin radarına çoktan girdi bile… Son yıllarda kaybetse de dünya kulüpleri arasında her zaman çok önemli bir yeri olan Milan'ın, Yusuf'u transfer etmek için Bordo-Mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. İtalyanlar'ın, Trabzonspor'a verdikleri Kucka'yı arayıp Yusuf için olumlu yanıt aldıktan sonda Trabzonsporlu yöneticilerle iletişime geçtikleri kaydedildi. 10 milyon Euro'luk teklifi masaya bırakan Milan yetkililerinin bu önerisi karşısında Bordo-Mavililer, kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. 10 milyon Euro'luk teklifin oldukça cazip olduğunu düşünen yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal'ın da fikrini aldı. Yanal, “Yusuf Yazıcı henüz gelişimini tamamlamadı. Bir yıl daha oynasın, değerini zaten iki katına çıkartır. Satmayalım” şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMilanMuharrem Usta
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