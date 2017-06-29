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Dortmund'dan Emre Mor açıklaması

Borussia Dortmund’un çalıştırıcısı Peter Bosz, Millî futbolcu Emre Mor'un başka takıma transferine onay verdi

Dortmund'dan Emre Mor açıklaması

Borussia Dortmund’un çalıştırıcısı Peter Bosz, Millî futbolcu Emre Mor'un başka takıma transferine onay verdi

29 Haziran 2017 Perşembe 22:13
Dortmund'dan Emre Mor açıklaması
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FENERBAHÇE Yönetimi ile Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan arasında gerçekleşen görüşme sonrası, tüm gözler Almanya'ya çevrildi. Alman basınına yansıyan haberlerde de Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz'un, genç oyuncunun kalıcı bir şekilde ayrılmasına onay verdiği belirtildi.
Alman basınında yer alan haberde geçtiğimiz sezon kendisi gibi genç oyuncular olan Dembele ve Pulusic'in gölgesinde kalan Emre Mor'un, yapılan yeni transferlerin ardından takımdan gönderilmesine onay çıktığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN JURGEN KLOPP DA DEVREYE GİRDİ

Peter Bosz'un Emre Mor dışında 6 oyuncuyu daha göndermesi beklenirken, genç milli oyuncu ile Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'un da ilgilendiği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde tatili için Türkiye'ye gelen Emre Mor'un, kulüplerin anlaşması halinde İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
Emre Mor geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maçta süre alırken, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 

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Anahtar Kelimeler:
DortmundEmre Mor
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