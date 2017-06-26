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Diyarbakırspor'un 49'uncu yılı kutlandı

Diyarbakır'da 1968 yılında 3 amatör futbol takımının birleşerek kurduğu Diyarbakırspor Futbol Kulübü'nün kuruluş yıldönümü, tarihi On Gözlü Köprü üzerinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Diyarbakırspor'un 49'uncu yılı kutlandı

Diyarbakır'da 1968 yılında 3 amatör futbol takımının birleşerek kurduğu Diyarbakırspor Futbol Kulübü'nün kuruluş yıldönümü, tarihi On Gözlü Köprü üzerinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:10
Diyarbakırspor'un 49'uncu yılı kutlandı
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YEŞİL kırımızılı kulube gönül vermiş Azrailler isimli taraftar grubu, takımlarının 49'uncu yıldönümünü nedeniyle akşam saatlerinde, Sur İlçesi'nde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde bir araya geldi. Marşlar söyleyen taraftarlar, tarihi köprünün iki yakasında yaktıkları meşalelerle çevredeki izleyenleri hayran bıraktı. Havai fişek gösterisinin yaptığı kutlamalarda büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Kutlama yapan taraftarlara vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Vatandaşlar, bu müthiş kutlamayı cep telefonlarının kameralarıyla kayda alıp ölümsüzleştirdi.

Taraftarlar kutlamaların ardından sessizce dağıldı.

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Diyarbakırspor
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