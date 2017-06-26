Diyarbakırspor'un 49'uncu yılı kutlandı

YEŞİL kırımızılı kulube gönül vermiş Azrailler isimli taraftar grubu, takımlarının 49'uncu yıldönümünü nedeniyle akşam saatlerinde, Sur İlçesi'nde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde bir araya geldi. Marşlar söyleyen taraftarlar, tarihi köprünün iki yakasında yaktıkları meşalelerle çevredeki izleyenleri hayran bıraktı. Havai fişek gösterisinin yaptığı kutlamalarda büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Kutlama yapan taraftarlara vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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