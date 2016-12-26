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Devre arası kampı Goldcity'de

Galatasaray maçının ardından ilk yarıyı kapatan Aytemiz Alanyaspor'un devre arası kampını Goldcity Otel'de yapacağı öğrenildi

Devre arası kampı Goldcity'de
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İLK yarıyı kapatarak tatile çıkan Aytemiz Alanyaspor, 2 Ocak'ta kulüp tesislerinde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. 4 Ocak'ta Kargıcak'ta bulunan Goldcity Otel'de kampa gireceği öğrenilen Turuncu-Yeşilli ekibin, devre arası kampını 10 Ocak'ta bitirerek ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayacağı bildirildi. Yeni yapılacak olan transferlerin görüşmelerinin de sürdüğü öğrenilirken, devre arası kampına oyuncuların yetiştirilmesi bekleniyor. 
 
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Etiketler; #Goldcity Otel #Aytemiz Alanyaspor #goldcity #Galatasaray
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