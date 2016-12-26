Devre arası kampı Goldcity'de

İLK yarıyı kapatarak tatile çıkan Aytemiz Alanyaspor, 2 Ocak'ta kulüp tesislerinde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. 4 Ocak'ta Kargıcak'ta bulunan Goldcity Otel'de kampa gireceği öğrenilen Turuncu-Yeşilli ekibin, devre arası kampını 10 Ocak'ta bitirerek ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayacağı bildirildi. Yeni yapılacak olan transferlerin görüşmelerinin de sürdüğü öğrenilirken, devre arası kampına oyuncuların yetiştirilmesi bekleniyor.
Galatasaray maçının ardından ilk yarıyı kapatan Aytemiz Alanyaspor'un devre arası kampını Goldcity Otel'de yapacağı öğrenildi
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