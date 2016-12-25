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 Dev maçın kadroları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarından olan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları açıklandı 

 Dev maçın kadroları açıklandı
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BUNA göre, saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye ev sahibi Galatasaray, Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma  ve Eren onbiri ile başlayacak. 
Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise maça, kalede Zlamal, savunmada Berkan, Carlos, Ba, Gassama, orta alanda Taha, Emre, Efecan, kanatlarda N'Sakala, Candeias ve ileri uçta da Sajad onbiri ile başlayacak.
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