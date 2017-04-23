Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Derbi kralı Fenerbahçe

Galatasaray deplasmanında kazanan Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ve büyük maçlarda rakiplerine boyun eğmedi

Derbi kralı Fenerbahçe

Galatasaray deplasmanında kazanan Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ve büyük maçlarda rakiplerine boyun eğmedi

23 Nisan 2017 Pazar 21:22
Derbi kralı Fenerbahçe
banner404

GALATASARAY'I TT Arena’da Josef de Souza’nın golüyle mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Josef de Souza’nın attığı golle rakibini 5 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, bu sezon rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi. Dick Advocaat’ın ekibi, Galatasaray’ı 2 maçta da yenerken Beşiktaş ile de ligde 0-0 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle dönmüştü. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıfbank Avrupa şampiyonu!
Vakıfbank Avrupa şampiyonu!
Van Persie, Rizespor'a karşı yok
Van Persie, Rizespor'a karşı yok
Love Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirdi
Love Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirdi

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals