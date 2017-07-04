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Deniz Vural Giresunspor'da

Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Deniz Vural, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Deniz Vural Giresunspor'da

Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Deniz Vural, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

04 Temmuz 2017 Salı 23:51
Deniz Vural Giresunspor'da
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Deniz Vural'ı kadrosuna kattı. Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Deniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. Deniz Vural'ın Ankara'daki Kızılcahamam kampına katılacağını ifade eden Bozbağ, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

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AlanyasporDeniz VuralTff
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