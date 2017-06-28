Deniz imzaya yakın

SÜPER Lig hasretine son vermek için sağlam bir kadro oluşturmak isteyen Adana Demirspor, Deniz Vural'ı transfer ederek orta sahasını güçlendirmek istiyor. Oyuncu ve menajeri ile dirsek teması kuran lacivert mavili ekibin, Deniz'e her an imza attırabileceği konuşuluyor.
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