Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88263
ALTIN
146.619
DOLAR
3.6701
STERLIN
4.5655
EURO
3.9058
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...
Yaşlılık ile baş etmenin 10 adımı
Yaşlılık ile baş etmenin 10...

Demba Ba 10 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Demba Ba, Amerika'dan siyah beyazlı camiaya mesaj yolladı

Demba Ba 10 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Demba Ba, Amerika'dan siyah beyazlı camiaya mesaj yolladı

17 Şubat 2017 Cuma 12:44
Demba Ba 10 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek
banner404

GEÇİRDİĞİ ağır sakatlık sonrası tedavisini ABD'de sürdüren Beşiktaş'ın Senegalli futbolcusu Demba Ba, Türkiye'ye dönmek için gün sayıyor.Los Angeles kentinde özel antrenörü Nabie Fofanah ile çalışan Demba Ba, sakatlığının son durumu, Türkiye ve Beşiktaş'a olan özlemiyle ilgili açıklamada bulundu.Beşiktaş'ın devre arasında sürpriz bir kararla kadrosuna yeniden kattığı Senegalli futbolcu, California Üniversitesi Drake Stadyumu'nda antrenörü Fofanah ile kondisyon çalışmalarını sürdürüyor.Demba Ba, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini belirterek, siyah-beyazlı taraftarlara Türkçe seslenerek, "Bekle beni Beşiktaş." dedi.
 
 "Türkiye'yi çok seviyorum"
 
Demba Ba, özel antrenörüyle bir süredir devam eden antrenmanlardan verimli sonuç aldığını söyledi.
Türkiye’ye döneceği için büyük heyecan duyduğunu kaydeden Senegalli futbolcu, "İnşallah 10 gün içinde Türkiye’de olacağım, bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum." diye konuştu.
 
"Yüzde 100 performansla oynamak istiyorum"
 
Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gün saydığını belirten Senegalli futbolcu, hazırlık çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, güç, hız ve teknik antrenmanların ağırlıklı olduğu yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.Demba Ba, ağır bir sakatlık geçirdiğini kaydederek, "O nedenle acele etmek istemiyorum ve hazır hissettiğimde yüzde 100 bir performansla sahalara dönmeyi hedefliyorum. Çalışmalarıma Türkiye’de takımımla birlikte devam edeceğim." şeklinde konuştu.
 
"Katkım olsun"
 
Beşiktaş'a dönme sürecini de değerlendiren golcü futbolcu, şöyle devam etti: "Beşiktaş'a döndüm çünkü kulübün kazanmasını istiyorum. Takımın başarılarında benim de katkım olsun istiyorum. Zaten başarılı bir sezon geçiriyorlar, bunda benim de bir payım olursa çok mutlu olacağım. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da yakından takip ediyorum. Maçları kazanıyorlar, böyle devam edip bizim iki yıl önce elde ettiğimiz başarının ötesine geçerlerse harika olacak, dileğim herkesi mutlu edecek bir sonuç almaları."
 
Fofanah: "Kısa zamanda çok yol katetti"
 
Demba Ba'nın Los Angeles'taki antrenmanlarına eşlik eden özel antrenörü Nabie Fofanah, yıldız oyuncuyla çalışmalarından kısa zamanda çok olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.Fofanah, Demba Ba ile öncelikle kasları güçlendirecek çalışmalar yaptıklarını, teknik futbol hareketleriyle atletik yoldan bacaklara güç kazandırdıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Her gün daha da iyiye gidiyor. Demba Ba, hem zekası hem de azmiyle bugüne dek çalıştırdığım birçok sporcudan farklı. Kendi vücudunu çok iyi tanıyor ve neyin ona en iyi geleceğini doğru analiz ediyor. Çok zeki bir futbolcu. Sporcunun ihtiyaçları ve gelişmesi açısından bireysel olarak çalıştırılmanın ne kadar önemli olduğunun farkında ve bunu çok verimli kullanıyor. Çalışmamız bitip Türkiye’ye döndüğünde, takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katıldıkça sahalara daha da hazır hale geleceğine eminim." Son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında oynayan 32 yaşındaki Demba Ba'nın 2016 yılının temmuz ayında sol bacağı kırılmıştı. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından ABD'de tedavisine devam eden Senegalli futbolcu, devre arasında Beşiktaş ile kiralık sözleşme imzalamış ve eski kulübüne geri dönmüştü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Demba Ba10 Gün IçerisindeTürkiyeBeşiktaşAmerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gurbetçi futbolcu hayatını kaybetti
Gurbetçi futbolcu hayatını kaybetti
Rus patenci çaptığı koruma mindere gömüldü
Rus patenci çaptığı koruma mindere gömüldü
Cimbom komik rakama Podolski'yi sattı!
Cimbom komik rakama Podolski'yi sattı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals