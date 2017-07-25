"Deli İbo" işi yattı! Takımın başına Sergen geçiyor

İBRAHİM Üzülmez ile anlaşamayan Eskişehirspor yönetimi Sergen Yalçın ile anlaşmak için hazırlıklara başladı.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Alınan bilgiye göre Sergen Yalçın bu akşam Eskişehirspor Başkanı ve bazı yöneticilerle yemekte buluşacak.

"DÜN GÖRÜŞTÜK, BUGÜN TEKLİFİMİZİ İLETECEĞİZ"

Konuyla alakalı konuşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, " Sergen Yalçın ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisi ile bu akşam İstanbul'da bir araya geleceğiz ve teklifimizi ileteceğiz. Sergen Hoca kariyeri belli olan bize yakışır bir isim. Kendisi ile anlaşmak istiyoruz" dedi.