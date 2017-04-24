GAZİANTEPSPOR kulübü dün akşam milli oyuncusu Rajtoral’ın evinde ölü bulunmasının üzüntüsü devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar cuma günü oynanacak Kardemir Karabükspor maçın hazırlıklarını sürdürürken idmanda teknik heyet ve oyuncuların moralinin bozuk olduğu gözlendi. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rajtoral için yarın yapılacak olan anma töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Formayı laikiyle taşıyabilen çok değerli bir futbolcumuzu kaybettik”

'Tüm spor camiasının ve Rajtoral’ı seven spor insanlarımızın başı sağ olsun' diyen Uygun, ”Çok üzücü bir olay yaşadık. Gaziantepsporlu olarak çok zorlu bir süreçten geçiyorduk. Bu süreç içerisinde Rajtoral gibi çok değerli bir kardeşimizin ani ölümüyle sarsıldık. Tabii istemezdik böyle bir acı olayı yaşamak. Çok özel gerçekten çalışmaktan gurur duyan gerekse antrenmanlarda gerekse giydiği formayı laikiyle taşıyabilen çok değerli bir futbolcumu kaybettik. Üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

“Gerçekten camia olarak üzüntülüyüz”

Kamuoyunda bazı spekülasyonların oluştuğunu ifade eden Uygun, "Olayların gerçeği 2008 yılından beri tükenmişlik sendromu dediğimiz, psikologların çaresini bulamadığı yaşadığı bir hastalık, özellikle sanatçı ve sporcularda yaşadığında daha çok kamuoyunda ve gündem oluşturuyor. Bunun sonucunda kendisi maçtan sonra geldiğimizde çok mutluydu. Sonra bu acı haberi aldık. Gerçekten camia olarak üzüntülüyüz. Bizi esirgemeyen tüm desteklerini veren telefonla arayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizden önde gelenleri belediye başkanlarımız herkes aradı. Bu üzüntülü yaşadığımız bu olayda yanımızda oldular. Kendilerine tekrar bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Psikolojik olarak yaşadığı bir sorun maalesef bize çok acı yaşattı”

Uygun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendisi bu yaşadığı tükenmişlik sendromu ile alakalı yaşadığı bir süreçtir. O evindeki bulduğu söylenen kağıtta yazılanların hepsi yapılacak olan kuru temizlemeden alınacak olan elbiselerle ilgili tamamen yalan ve uydurma haberdir. Bu tarzdaki yıllarca Avrupa’nın çok çeşitli takımlarında oynamış bu kadar üst seviyede para kazanmış bir insanın bu tarz da haber yaparak kulübümüzü yıpratma çalışmaları gibi duruyor. O yüzden de böyle bu tarzda yapılacak haberler tamamen art niyetlidir. Kendisi tamamen tükenmişlik sendromu ile alakalı ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçlar ile ilgili hatta ilaçları da bitmiş onları da Çekoslovakya’dan gümrükten getirttiriyormuş."

“Çok zor bir süreçten geçiyoruz”

Uygun, zaten zor bir süreçten geçtiklerini ve Rajtoral’ın da ani ölümüyle daha zor bir sürecin beklediğini söyledi. Şu an taraftarın sevgisine ihtiyaç olduğunu söyleyen Uygun, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Taraftarımızın sevgisine ihtiyacımız var. Bu sevgiyle inşallah onlara hem laik olacağız hem de Rajtoral’ı anısını bundan sonra Gaziantepspor camiası olarak en güzel şekilde yaşatmış olacağız. Yaşatmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Yarın anma töreni düzenleyeceğiz”

İki gündür antrenman yapmadıklarını belirten Uygun, "2 gündür antrenman yapmıyoruz. Yarın da saat 15.00’de Kalyon Arena’da Rajtoral’a veda konuşması yaparak anma töreni düzenleyeceğiz. Dolayısıyla cuma günü de maçımızı oynayacağız. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Cuma günü de o formanın hakkını vererek inşallah kazanan taraf olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.