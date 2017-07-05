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'Çok büyük bir takıma geldim'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabir Dirar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Dirar, Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken "Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım" ifadelerini kullandı

'Çok büyük bir takıma geldim'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabir Dirar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Dirar, Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken "Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım" ifadelerini kullandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:43
'Çok büyük bir takıma geldim'
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FENERBAHÇE'NİN Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına dahil oldu. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Dirar, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin büyük bir takımına geldim. Çok büyük bir takıma geldiğimin de farkındayım. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’ye karşı forma giymiştim. O karşılaşmada gerçekten taraftarlardan ve stattaki atmosferden fazlasıyla etkilenmiştim. O maçlarda buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu görmüştüm. Şu anda Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Aatif arkadaşım, Valbuena'yla geçen sene rakiptik"

Takımda tanıdığı oyuncularla ilgili konuşan Dirar, "Geçen sezon Fenerbahçe’ye karşı forma giydiğim için oyuncuların birçoğunu tanıyorum. Arkadaş olarak bakarsak sadece Aatif Chahechouhe var. Gerçekten arkadaşım olan ve önceki yıllardan sohbetim olan sadece Aatif var. Valbuena ile Fransa Ligi’nde karşılıklı oynamıştık. O dönemlerden Valbuena’yı fena değil diyebileceğimiz düzeyde tanıyorum" dedi. Tesisleri de çok beğendiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Gerçekten burada her türlü imkan sağlanmış durumda bize. Burada geçirdiğim kısa zamanda bunu görebildim. Burada Fenerbahçe’nin başarısı için her şey var. Fitness salonu var, güzel sahalar var ve çalışmamız için her türlü olanak var. Sezona böyle güzel bir çevrede, böyle güzel bir ortamda iyi çalışarak başlamak bizim için önemli olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye Ligi'yle ilgili bilgi sahibiyim"

Belçika'nın Brüksel şehrinde bir Türk mahallesinde büyüdüğünü ifade eden Nabir Dirar, "Bu nedenle küçük yaşlardan bu yana Türkiye Ligi’yle ilgili fazlasıyla bilgi sahibiyim. Türkiye Ligi o dönemlerde çevremden dolayı takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüpler olduğunu ve çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Ben de şu anda Türkiye’nin büyük kulüplerinden birinde olduğumun farkındayım. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim” ifadeleriyle sözlerini noktaladı. 

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