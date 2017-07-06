Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101181
ALTIN
142.807
DOLAR
3.6243
STERLIN
4.6944
EURO
4.1171
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp, sıcağı sevmez!
Kalp, sıcağı sevmez!
SMA hastalığı nedir?
SMA hastalığı nedir?
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Clichy Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, transferi için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile her konuda anlaşma sağladı

Clichy Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, transferi için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile her konuda anlaşma sağladı

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:50
Clichy Başakşehir'de!
banner404

SKORER Medipol Başakşehir, transferi için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile her konudaanlaşma sağladı.Fransız futbolcu yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek ve öğlen 14:00'da yapılacak olanimza töreninde resmi sözleşmeye imza atacak.Fransız basını yıldız futbolcunun 3 yıllık anlaşma karşılığı senelik 3 milyon euro kazanacağınıiddia etmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Kucka ve kulübü ile anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Kucka ve kulübü ile anlaştık

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals