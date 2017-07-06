Clichy Başakşehir'de!

SKORER Medipol Başakşehir , transferi için İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile her konudaanlaşma sağladı.Fransız futbolcu yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek ve öğlen 14:00'da yapılacak olanimza töreninde resmi sözleşmeye imza atacak.Fransız basını yıldız futbolcunun 3 yıllık anlaşma karşılığı senelik 3 milyon euro kazanacağınıiddia etmişti.

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