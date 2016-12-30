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Çin'den Ronaldo'ya çılgın teklif!

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Çin'den tarihi bir teklif geldi

Çin'den Ronaldo'ya çılgın teklif!

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Çin'den tarihi bir teklif geldi

30 Aralık 2016 Cuma 10:26
Çin'den Ronaldo'ya çılgın teklif!
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DÜNYA futbolunun büyüyen pazarı Çin, gözünü yükseklere dikti. Ancak bu sefer sert kayaya çarptılar. Çinlilerin Cristiano Ronaldo için yaptığı 'çılgın' teklif reddedildi.Gelen tekligi Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes açıkladı. Mendes adını vermek istemediği bir Çin kulübünün Ronaldo için Real Madrid'e 300 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini duyurdu.Portekizli teknik adam, Çinlilerin Ronaldo için de yıllık 100 milyon Euro'yu geçen bir maaş sunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Ronaldo'nun da bu teklifi duyar duymaz reddettiğini söyledi.Mendes, "Ronaldo için para her şey demek değildir. Real Madrid onun yaşamının bir parçası" ifadelerini kullandı.Son olarak, Çin'in Shanghai Shenhua takımı Carlos Tevez'i, Shanghai SIPG takımı da Oscar'ı transfer etmişti.

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Real MadridÇinden Ronaldoya çılgın Teklif!Cristiano Ronaldo
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