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Cimbom komik rakama Podolski'yi sattı!

Galatasaray yönetimi, Alman golcü Podolski'yi Vissel Kobe'ye 2.7 milyon euro'ya sattı

Cimbom komik rakama Podolski'yi sattı!

Galatasaray yönetimi, Alman golcü Podolski'yi Vissel Kobe'ye 2.7 milyon euro'ya sattı

17 Şubat 2017 Cuma 10:58
Cimbom komik rakama Podolski'yi sattı!
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TRANSFERİ yılan hikayesine dönen Lukas Podolski sonunda imzayı attı.Galatasaray, Podolski'nin Japonya'ya transferinde son noktayı koydu ve Alman futbolcuyu sezon sonunda geçerli olmak üzere Vissel Kobe'ye sattı.beIN SPORTS'un haberine göre, İki kulüp arasında 2 hafta sonra yeniden başlayan bonservis pazarlıkları Podolski'nin de araya girmesiyle kesinlik kazanmış ve Alman futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması kararlaştırılmıştı. Japon yöneticilerle yapılan pazarlıklar dün son halini aldı ve iki kulüp arasındaki resmi imzalar atıldı.Galatasaray, Alman futbolcuyu sezon sonunda 2 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle serbest bırakmayı kabul ederken, Podolski'nin yeni bonus şartları da netleşti. Sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek Podolski, Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde yıl içinde alacağı bonuslara ek olarak 200 bin euro daha hak etmiş olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPodolskiVissel Kobe
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