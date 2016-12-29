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Cenk Ahmet iddiası

Transfer çalışmalarını hızlandıran Aytemiz Alanyaspor'un, Başakşehir'de forma giyen Cenk Ahmet Alkılıç ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi

Cenk Ahmet iddiası
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SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Turuncu-Yeşilli ekip, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Birçok oyuncuyla dirsek temasında olan Alanyaspor yönetiminin, Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayan Cenk Ahmet Alkılıç için teklif yaptığı iddia edildi. Bu sezon 2 kez ilk 11'de kendisine yer bulan oyuncu, lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası maçlarında toplam 9 maça çıktı. Daha önce Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Altay ve Beylerbeyi formalarını da terleten oyuncu, son iki sezondur Başakşehir'de forma giyiyor.
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Etiketler; #Cenk Ahmet iddiası #Aytemiz Alanyaspor #Başakşehir #Cenk Ahmet Alkılıç
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