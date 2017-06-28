Cem İlkel Antalya Open ATP Turnuvası'na veda etti

ANTALYA Open ATP Turnuvası’nın ikinci gününde korta çıkan milli tenisçi Cem İlkel, açılış turunda şanssız bir yenilgi aldı. 21 yaşındaki milli tenisçi, beş maç puanından faydalanamadığı buluşmada Mısırlı rakibi Mohamed Safwat’a 4-6, 6-3 ve 7-6 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mücadeleye servis kırarak başlayan İlkel, break avantajını başarıyla koruduğu ilk seti 6-4’le hanesine yazdırdı. İkinci sete hızlı başlayan taraf Safwat oldu. Elemelerden gelen Safwat, 3-0’lık üstünlükle girdiği bu seti 6-3’le kazanıp mücadeleyi final setine götürdü.

Final setinde baştan sona büyük çekişme yaşandı. 6-6’da dengelenen setin düğümünü tie-break çözerken kritik oyunda 6/2 öne geçen Cem, bu noktada eline geçen dört maç puanını değerlendiremedi. İki puan sonra bir maç puanı daha bulan İlkel, bu fırsatı da kaçırırken, etkileyici bir geri dönüşe imza atan Safwat kurtardığı beş maç puanının ardından yakaladığı maç puanında hata yapmadı ve tie-break’i 9/7’lik skorla noktaladı.