Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.393
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5188
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
Alanya'da kavurucu sıcaklara dikkat

Cem İlkel Antalya Open ATP Turnuvası'na veda etti

Belek'te düzenlenen Antalya Open ATP Tenis Turnuvası’nda mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Mısırlı rakibi Mohamed Safwat’a yenilerek turnuvaya birinci turda veda etti

Cem İlkel Antalya Open ATP Turnuvası'na veda etti

Belek'te düzenlenen Antalya Open ATP Tenis Turnuvası’nda mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Mısırlı rakibi Mohamed Safwat’a yenilerek turnuvaya birinci turda veda etti

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:58
Cem İlkel Antalya Open ATP Turnuvası'na veda etti
banner404

ANTALYA Open ATP Turnuvası’nın ikinci gününde korta çıkan milli tenisçi Cem İlkel, açılış turunda şanssız bir yenilgi aldı. 21 yaşındaki milli tenisçi, beş maç puanından faydalanamadığı buluşmada Mısırlı rakibi Mohamed Safwat’a 4-6, 6-3 ve 7-6 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

 Mücadeleye servis kırarak başlayan İlkel, break avantajını başarıyla koruduğu ilk seti 6-4’le hanesine yazdırdı. İkinci sete hızlı başlayan taraf Safwat oldu. Elemelerden gelen Safwat, 3-0’lık üstünlükle girdiği bu seti 6-3’le kazanıp mücadeleyi final setine götürdü. 

Final setinde baştan sona büyük çekişme yaşandı. 6-6’da dengelenen setin düğümünü tie-break çözerken kritik oyunda 6/2 öne geçen Cem, bu noktada eline geçen dört maç puanını değerlendiremedi. İki puan sonra bir maç puanı daha bulan İlkel, bu fırsatı da kaçırırken, etkileyici bir geri dönüşe imza atan Safwat kurtardığı beş maç puanının ardından yakaladığı maç puanında hata yapmadı ve tie-break’i 9/7’lik skorla noktaladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
cem ilkel antalya open atp turnuvası na veda etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor'da gündem Sosa
Antalyaspor'da gündem Sosa
Alanyaspor yeni kaleci arayışında
Alanyaspor yeni kaleci arayışında
Başkanlar yaylada buluştu! Alanyaspor'u konuştular
Başkanlar yaylada buluştu! Alanyaspor'u konuştular

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals