Celil Mobilya dopingi 

SPOR Toto Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Turuncu-Yeşilliler, antrenmanı taktik maçıyla tamamladı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenneth Omeruo, Vagner Love, Isaac Sackey, Donald Guerrier ve Deniz Vural ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 'teröre karşı dayanışma' maçında yer alacak futbolcular Abdoulaye Ba ve Gökay Iravul katılmadı.
MAÇ ÖNCESİ MORAL VERDİLER
Aytemiz Alanyaspor'un bugünkü antrenmanını ziyaret eden Celil Mobilya sahipleri Celil Kara, Hüseyin Çelik, Genel Müdür Harun Altop ve Pazarlama Müdürü Hakan Bora, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti. Celil Mobilya sahiplerinden Celil Kara, Galatasaray maçı öncesi takıma başarı dilemek için moral ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Takımımızın ligin ilk yarısının son maçında Galatasaray deplasmanından istediği sonuçla döneceğine inanıyoruz" dedi. Teknik direktör Hüseyin Kalpar ise ziyaretten dolayı Celil mobilya ortaklarına ve ekibine teşekkür etti.
Bir Alanya markası olan Celil Mobilya, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyete tatlı ikram ettiler
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