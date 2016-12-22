banner391
banner405

Çavuşoğlu Benfica'yı ziyaret etti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Portekiz'in Benfica kulübünü ziyaret etti. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves tarafından karşılanan Başkan Çavuşoğlu, Benfica'nın Estadio da Luz stadında Rio Ave ile oynadığı karşılaşmayı da izledi

Çavuşoğlu Benfica'yı ziyaret etti
banner404
BENFİCA Başkanı Luis Filipe Vieira, ziyaretin anısına başkan Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan Benfica forması hediye etti. Başkan Çavuşoğlu, Benfica kulübünde çok sıcak karşılandığını söyledi. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves'in kendisini misafir ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Kulübümüze her zaman destek olacaklarını söylediler. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi versiyonu formasını da hediye ederek sürpriz yaptılar. Benfica'nın büyük bir camia olduğunu ve kendilerini Alanya'da görmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Sayın Vieira da en kısa zamanda Alanya'ya geleceklerini söyledi" dedi.
banner355
Etiketler; #Aytemiz Alanyaspor #Hasan Çavuşoğlu #Portekiz #Benfica
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Bakan şehit sayısının yükseldiğini açıkladı
Sonraki Haber
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.