Çavuşoğlu Benfica'yı ziyaret etti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Portekiz'in Benfica kulübünü ziyaret etti. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves tarafından karşılanan Başkan Çavuşoğlu, Benfica'nın Estadio da Luz stadında Rio Ave ile oynadığı karşılaşmayı da izledi

BENFİCA Başkanı Luis Filipe Vieira, ziyaretin anısına başkan Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan Benfica forması hediye etti. Başkan Çavuşoğlu, Benfica kulübünde çok sıcak karşılandığını söyledi. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves'in kendisini misafir ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Kulübümüze her zaman destek olacaklarını söylediler. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi versiyonu formasını da hediye ederek sürpriz yaptılar. Benfica'nın büyük bir camia olduğunu ve kendilerini Alanya'da görmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Sayın Vieira da en kısa zamanda Alanya'ya geleceklerini söyledi" dedi. Başkanı Luis Filipe Vieira, ziyaretin anısına başkan Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan Benfica forması hediye etti. Başkan Çavuşoğlu, Benfica kulübünde çok sıcak karşılandığını söyledi. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves'in kendisini misafir ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Kulübümüze her zaman destek olacaklarını söylediler. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi versiyonu formasını da hediye ederek sürpriz yaptılar. Benfica'nın büyük bir camia olduğunu ve kendilerini Alanya'da görmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Sayın Vieira da en kısa zamanda Alanya'ya geleceklerini söyledi" dedi.