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'Casillas'ı istedik ama...'

Yeni sezon öncesinde transfer döneminin flaş takımlardan birisi haline gelen Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, kaleci transferi için Casillas'ı istediklerini söyledi

'Casillas'ı istedik ama...'

Yeni sezon öncesinde transfer döneminin flaş takımlardan birisi haline gelen Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, kaleci transferi için Casillas'ı istediklerini söyledi

29 Haziran 2017 Perşembe 23:22
'Casillas'ı istedik ama...'
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ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, tüm hızıyla süren transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Jeremy Menez, Maicon ve Ruud Boffin gibi isimleri kadrolarına dahil ettiklerini söyleyen Ali Şafak Öztürk, dünyaca ünlü kaleci Casillas dedikodusuna açıklık getirdi. Öztürk, "Oyuncularla ilgili çok konuşmak istemiyorum ama Casillas'la Eto'o kanalıyla iletişimimiz oldu. İstenen rakamlar çok yüksek. Transfer yaptığımız isimler büyük olunca 'çok para veriyorlar' diyorlar. Casillas'a verilseydi, getirmeye çalışsaydık gerçekten çok para verilirdi. Bu ne kadar verip, ne kadar veremeyeceğinizle alakalı. Yaş konusunun kalecilerde çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta tecrübe daha pozitif olabiliyor. Her şeyi görmüş oluyorlar, geçirmiş oluyorlar. En kötü hatayı da yapmış olabiliyor. Ama burada gördüğümüz, mali yapımız, bir bütçemiz var. Bütçenin dışına çıkmamak lazım, çıktığımız anda da bunu hesaplayarak çıkmamız lazım. Biz kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra da bir 10 numara transferi ile kaleci transferini ihtiyaç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAli Şafak ÖztürkCasillas
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