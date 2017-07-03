Carlos Kameni resmen Fenerbahçe'de!

FENERBAHÇE başarılı kaleci Carlos Kameni ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertliler konu ile ilgili resmi açıklamayı yaptı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.



Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.