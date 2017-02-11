Bursaspor-Fenerbahçe ilk 11'ler

KANARYA'DA moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak.Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

Hakem: Halil Umut Meler

Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz

Teknik direktör: Mutlu Topçu

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper Potuk, Lens, Aatıf, Sow

Teknik direktör: Dirk Advocaat