Bursa Cenk Ahmet'i istiyor

FUTBOL Arena'da yer alan habere göre, Bursaspor transfer döneminin bitmesine az bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Forvet ve sağ bek üzerine yoğunlaşan yeşil beyazlıların sağ bek için Alanyaspor'lu futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı düşündüğü iddia edildi. Turuncu yeşilli ekipte geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen ve bu sezon 2 yıllık yeni sözleşme yapan Cenk Ahmet'in, transfer için yeşil beyazlıların kulübü Alanyaspor ile görüşmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.