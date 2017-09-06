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Bursa Cenk Ahmet'i istiyor

Sağ bek arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Bursaspor'un, Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'a talip olduğu öğrenildi

Bursa Cenk Ahmet'i istiyor

Sağ bek arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Bursaspor'un, Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'a talip olduğu öğrenildi

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:44
Bursa Cenk Ahmet'i istiyor
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FUTBOL Arena'da yer alan habere göre, Bursaspor transfer döneminin bitmesine az bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Forvet ve sağ bek üzerine yoğunlaşan yeşil beyazlıların sağ bek için Alanyaspor'lu futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı düşündüğü iddia edildi. Turuncu yeşilli ekipte geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen ve bu sezon 2 yıllık yeni sözleşme yapan Cenk Ahmet'in, transfer için yeşil beyazlıların kulübü Alanyaspor ile görüşmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBursasporAytemiz AlanyasporCenk Ahmet Alkılıç
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