Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

'Bu millet her şeyi yapar'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türkiye spora 15 yılda yaptığı yatırımlarla tüm dünyada dikkate değer bir değişikliği ifade ediyor. Türkiye pek çok organizasyonu gerçekleştirecek bir kapasitede. Biz yaparız, bu millet her şeyi yapar” dedi

'Bu millet her şeyi yapar'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türkiye spora 15 yılda yaptığı yatırımlarla tüm dünyada dikkate değer bir değişikliği ifade ediyor. Türkiye pek çok organizasyonu gerçekleştirecek bir kapasitede. Biz yaparız, bu millet her şeyi yapar” dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:27
'Bu millet her şeyi yapar'
banner404

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları için Samsun’a geldi. Bakan Bak ilk olarak Samsun Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Samsun protokolü ile tanıştı.

Bakan Bak’ı karşılayanlar arasında Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu da yer aldı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bak, daha sonra makama geçti. Bakan Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nı takip etmek üzere Samsun'a geldiklerini söyledi. Bakan Bak, “Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı 19 Mayıs şehri olan Samsun’da sizlerle bir arada olmaktan çok memnunum. Samsun’da şu anda olimpiyat oyunları gerçekleştiriliyor. Bu olimpiyatları buraya kazandıran eski Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Samsun bir spor şehri. Burada yapılan organizasyonlar ve tesisler ile tüm dünyaya bir spor şehri olduğunu göstermiştir. Samsun’a defalarca geldim. Bugün de olimpiyat müsabakalarını izlemeye geldik. Biz gençlik ve spora hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben de sizlerin bir kardeşiniz ve bakanınızım. Bu süreci hep birlikte başarılı bir şekilde götüreceğiz. Bize bu görevi veren değerli Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Samsun halkına olimpiyatlara gösterdiği ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye spora 15 yılda yaptığı yatırımlarla tüm dünyada dikkate değer bir değişikliği ifade ediyor. Türkiye pek çok organizasyonu gerçekleştirecek bir kapasitede. Biz yaparız. Bu millet her şeyi yapar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye-İran voleybol maçını izledi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.07.2017 17:31
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan'dan imalı beğeni
Arda Turan'dan imalı beğeni
Taraftarlara teşekkür
Taraftarlara teşekkür
Fatih Terim giderayak Türk futbolunun cebini de sarstı
Fatih Terim giderayak Türk futbolunun cebini de sarstı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals