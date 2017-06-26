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Bottas son sıradan gelip podyuma çıktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Azerbaycan Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu. Sezonun sekizinci yarışında Mercedes AMG Petronas, Bakü’den zirvede döndü. Bottas ise son sıraya kadar gerileyip rakiplerinden bir tur geride kalmasına rağmen yarışı 2. sırada tamamladı

Bottas son sıradan gelip podyuma çıktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Azerbaycan Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu. Sezonun sekizinci yarışında Mercedes AMG Petronas, Bakü’den zirvede döndü. Bottas ise son sıraya kadar gerileyip rakiplerinden bir tur geride kalmasına rağmen yarışı 2. sırada tamamladı

26 Haziran 2017 Pazartesi 13:44
Bottas son sıradan gelip podyuma çıktı
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2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun sekizinci yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’inde Mercedes AMG Petronas, markalar sıralamasında liderliğini korudu. Geçen sene de Bakü’de kazanan Lewis Hamilton, pole pozisyonunda başladığı yarışta, zorunlu bir pit-stop daha yapmak zorunda kalınca mücadeleyi 5. olarak tamamladı. Bir ara yarışta son sıraya kadar gerileyen Valtteri Bottas ise olağanüstü bir performans gösterdiği yarışı podyumun 2. basamağında bitirmeyi başardı.
Bakü’deki cadde yarışına ilk cepten başlayan Hamilton, kırmızı bayrağa rağmen kontrolü hep elinde tuttu. Ancak Britanyalı pilot, boyun korumasını değiştirmek için yarışın son çeyreğinde zorunlu bir pit-stop yapınca geriye düştü. Yavaş yavaş tırmanan Hamilton, mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Mücadeleye ikinci cepten başlayan Bottas ise henüz ilk turda Kimi Raikkonen ile yaşadığı temas sonrasında lastiğini patlattı. Erken bir pit-stop yapmak zorunda kalan Fin pilot, tüm rakiplerinin bir tur gerisinde kalıp son sıraya kadar gerilediği yarışta mücadeleyi hiç bırakmadı. Fin pilot, damalı bayrak sallanmadan saliseler önce son geçişini yaptı ve muhteşem yarışını 2. sırada tamamlayarak podyum finişi yapmayı başardı.
Bu sonuçların ardından Hamilton 139 puana erişip, sürücüler sıralamasında ikinciliğini korudu. Bottas ise 111 puanla üçüncülü sırada kaldı. Bakü’ye takımlar sıralamasında lider gelen Mercedes AMG Petronas 250 puanla koltuğunu korumayı başardı.

Formula 1’de 2017 sezonunun dokuzuncu yarışı 9 Temmuz 2017 tarihinde Avusturya’da gerçekleştirilecek. Mercedes AMG Petronas, Spielberg’deki son 3 yarışta 2 kez duble yaparken, geçen sene podyumun en üst basamağına çıkan isim Lewis Hamilton olmuştu.

Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Lance Stroll (Williams-Mercedes)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Lewis Hamilton (Mercedes)
6. Esteban Ocon (Force India-Merceds)
7. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
8. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)
9. Fernando Alonso (McLaren-Honda)
10. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

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Anahtar Kelimeler:
BottasDaniel RicciardFormula 1
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