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Bol gollü prova 

Lige verilen milli arayı hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u Love (p), Emre Akbaba ve Plet'in (3) golleriyle 5-4 yendi

Bol gollü prova 

Lige verilen milli arayı hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u Love (p), Emre Akbaba ve Plet'in (3) golleriyle 5-4 yendi

25 Mart 2017 Cumartesi 18:07
Bol gollü prova 
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BAHÇEŞEHİR Okulları Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Zlamal, Birol, Berkan, Berat, Ümit, Taha, Candeias, Sackey, Emre, Plet ve Love 11'i ile 
başlayan Aytemiz Alanyaspor'da genç oyuncular Ümit Türker ve Berat Şahiner ilk 11'de yer alırken, Ali Kartal ve Berk Özserttaç ise sonradan oyuna 
dahil oldu. 12. dakikada Doğan Karakuş'un golüyle 1-0 geriye düşen Alanyaspor, 42. dakikada Vagner Love'ın golüyle eşitliği yakaladı 1-1. İkinci 
yarıya Emre Akbaba'nın enfes frikiğiyle başlayan ve 2-1 öne geçen Alanyaspor, ardından 68. dakikada Plet'le skoru 3-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika 
sonra Yiğit Gökoğla'nın pasında müthiş bir kafa vuruşu yapan Oğulcan, farkı 1'e indirdi 3-2. 80. dakikada ise sahneye yine Plet çıktı ve 
Fernandes'in pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 4-2 yaptı. Bandırmaspor 83. dakikada Oğulcan ve 87'de ise Burak'la tekrar eşitliği sağladı 4-4. 
Maç tam böyle bitecek derken uzatma dakikalarında Plet yine sahneye çıktı. Plet, kendisinin 3'üncü takımının ise 5'inci golünü atarak hazırlık 
maçında galibiyeti getirdi 5-4. 
Yarını izinli geçirecek olan Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, 26. hafta maçında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü tekrar başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporTFF 1. Lig Ekibi BandırmasporGolEmre AkbabaPlet
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