Bol gollü prova 

BAHÇEŞEHİR Okulları Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Zlamal, Birol, Berkan, Berat, Ümit, Taha, Candeias, Sackey, Emre, Plet ve Love 11'i ile

başlayan Aytemiz Alanyaspor'da genç oyuncular Ümit Türker ve Berat Şahiner ilk 11'de yer alırken, Ali Kartal ve Berk Özserttaç ise sonradan oyuna

dahil oldu. 12. dakikada Doğan Karakuş'un golüyle 1-0 geriye düşen Alanyaspor, 42. dakikada Vagner Love'ın golüyle eşitliği yakaladı 1-1. İkinci

yarıya Emre Akbaba'nın enfes frikiğiyle başlayan ve 2-1 öne geçen Alanyaspor, ardından 68. dakikada Plet'le skoru 3-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika

sonra Yiğit Gökoğla'nın pasında müthiş bir kafa vuruşu yapan Oğulcan, farkı 1'e indirdi 3-2. 80. dakikada ise sahneye yine Plet çıktı ve

Fernandes'in pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 4-2 yaptı. Bandırmaspor 83. dakikada Oğulcan ve 87'de ise Burak'la tekrar eşitliği sağladı 4-4.

Maç tam böyle bitecek derken uzatma dakikalarında Plet yine sahneye çıktı. Plet, kendisinin 3'üncü takımının ise 5'inci golünü atarak hazırlık

maçında galibiyeti getirdi 5-4.

Yarını izinli geçirecek olan Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, 26. hafta maçında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü tekrar başlayacak.