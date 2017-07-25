Birkan Bodrumspor'da

FATİH Karagümrük'ten daha önce Muhammed Akarslan'ı transfer eden 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, aynı kulüpten kaleci Muhammed Birkan Tetik'i de renklerine bağladı. 22 yaşındaki file bekçisi 1 yıllık sözleşmeye imza atarken "Bodrumspor'a geldiğim için mutluyum. Yeni takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Alanyaspor altyapısından yetişip amatör olarak Galatasaray'a transfer olduktan sonra Fatih Karagümrük'te profesyonellikle tanışan Birkan Tetik, geçen sezon 32 lig, 2 kupa maçında kaleyi korudu.