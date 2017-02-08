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Bir efsane daha bırakıyor

Bayern Münih'in kaptanı Lahm: "Yetkililere sezon sonunda futbol oynamayı bırakacağımı söyledim"

Bir efsane daha bırakıyor

Bayern Münih'in kaptanı Lahm: "Yetkililere sezon sonunda futbol oynamayı bırakacağımı söyledim"

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
Bir efsane daha bırakıyor
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ALMANYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in kaptanı Philipp Lahm, sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını söyledi.Lahm, Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih'in sahasında Wolfsburg'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yetkililere sezon sonunda futbol oynamayı bırakacağımı söyledim." dedi.Bu kararını açıklamak için dün yapılan Bayern Münih'in icra kurulu toplantısını beklediğini belirten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, futbolu bırakma sebeplerini daha önce de anlattığını ifade etti.Her gün antrenmana çıktığını ve en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Lahm, bunu ancak sezon sonuna kadar yerine getirebileceğini, daha sonrası için artık yapamayacağını kaydetti.Lahm, birkaç ay daha oynayacağına işaret ederek, bu dönemin kendisi için başarılı geçmesini ümit ettiğini kaydetti.Bayern Münih'te spor direktörlük görevine başlayıp başlamayacağına ilişkin de Lahm, "Görüşmelerin ardından sezonun sonunda buna başlamanın doğru bir zamanla olmadığına karar verdim." şeklinde konuştu.Bayern Münih formasıyla şimdiye kadar 501 karşılaşmaya çıkan Lahm, kırmızı-beyazlı takım ile 7 kez Almanya şampiyonu oldu, 6 kez de Almanya Kupasını kaldırdı.113 kez Alman milli takımında oynayan Lahm, Bavyera ekibi ile 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını, 2014'de de Alman Milli Takımı ile Dünya Kupasını kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
LahmBavyeraBir EfsaneBayern MünihFutbolPhilipp Lahm
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