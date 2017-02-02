Biletler satışta

SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bahçeşehir Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri indirimli olarak satışa çıktı. 11 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları, VIP 100 TL, maraton ve kapalı tribün 20 TL, kuzey ve güney kale arkaları 10 TL, misafir 10 TL olarak belirlendi.

BİLET SATIŞ KANALLARI

Gençlerbiriği karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübün bilet satış gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Arena'daki bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü Aytemiz Alanyaspor bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak, yalnızca bilet satışı yapılacak. Passolig kartı olup, kartı henüz eline ulaşmayan veya kaybeden taraftarlar Gençlerbiriği karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Bahçeşehir Okulları Arena bilet satış gişesinden teslim alabilecekler.

