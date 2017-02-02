banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

Biletler satışta

Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak olan Süper Lig 20. hafta maçının biletleri, indirimli olarak satışa sunuldu

Biletler satışta

Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak olan Süper Lig 20. hafta maçının biletleri, indirimli olarak satışa sunuldu

02 Şubat 2017 Perşembe 22:16
Biletler satışta
banner404

SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bahçeşehir Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri indirimli olarak satışa çıktı. 11 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları, VIP 100 TL, maraton ve kapalı tribün 20 TL, kuzey ve güney kale arkaları 10 TL, misafir 10 TL olarak belirlendi. 
BİLET SATIŞ KANALLARI
Gençlerbiriği karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübün bilet satış gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Arena'daki bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü Aytemiz Alanyaspor bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak, yalnızca bilet satışı yapılacak. Passolig kartı olup, kartı henüz eline ulaşmayan veya kaybeden taraftarlar Gençlerbiriği karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Bahçeşehir Okulları Arena bilet satış gişesinden teslim alabilecekler.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Futsal Turnuvası' başlıyor
'Futsal Turnuvası' başlıyor
Organizasyon bitmiyor
Organizasyon bitmiyor
Söyleşiye 'Passolig' şartı
Söyleşiye 'Passolig' şartı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals