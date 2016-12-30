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Beşiktaş’tan Fenerbahçe'ye yorum yok

Fenerbahçe’nin TFF’ye yolladığı yazıyla ilgili olarak Beşiktaş cephesinden herhangi bir cevap gelmedi

Beşiktaş’tan Fenerbahçe'ye yorum yok

Fenerbahçe’nin TFF’ye yolladığı yazıyla ilgili olarak Beşiktaş cephesinden herhangi bir cevap gelmedi

30 Aralık 2016 Cuma 18:14
Beşiktaş’tan Fenerbahçe'ye yorum yok
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BEŞİKTAŞ ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında Vodafone Arena’nın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonrasında, PFDK’ya sevk edilen iki takıma da ceza verilmemesine karar verilmişti. Fenerbahçe, bu kararı ’skandal’ olarak tanımlarken, Beşiktaş cephesinden herhangi bir açıklama ya da cevap gelmedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, bu tür açıklamalara cevap verilmemesi konusunda yöneticileri daha önce uyardığı, bu konuda da aynı tutumun sergileneceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTff
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