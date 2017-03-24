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Beşiktaş’tan Dünya Saati kampanyasına destek

2007 yılından bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına bu yıl Beşiktaş da katılıyor

Beşiktaş’tan Dünya Saati kampanyasına destek

2007 yılından bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına bu yıl Beşiktaş da katılıyor

24 Mart 2017 Cuma 13:51
Beşiktaş’tan Dünya Saati kampanyasına destek
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İKLİM değişikliğine dikkat çekmek için yarın Vodafone Arena’nın ışıkları 1 saatliğine kapanacak.
Siyah-beyazlı kulüp tüm dünyada iklim değişikliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına katılıyor. Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Vodafone Arena'nın ışıkları yarın akşam 1 saatliğine kapanacak.
Eşşiz mimarisi ve teknik özellikleriyle dünyanın sayılı statları arasında yer alan Vodafone Arena, dekoratif aydınlatmalarının 20.30-21.30 saatleri arasında sönmesi ile dünyanın pek çok anıtsal yapısı ile birlikte Dünya Saati'ne katılacak.

Dünya Saati kampanyası, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2007 yılından beri tüm dünyada aynı gün kutlanıyor. Dünya Saati kampanyası kapsamında Eiffel Kulesi, Golden Gate Köprüsü, Pisa Kulesi ve Sydney Opera Binası gibi birçok önemli yapı ışıklarını bir saatliğine kapatıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Saati KampanyasıBeşiktaşVodafone Arena
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